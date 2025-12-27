В военкомате Одессы во время "сверки учетных данных" умер мужчина

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, "по предварительной выводам судмедэкспертизы, причиной стала острая сердечная недостаточность"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мужчина умер в одном из военкоматов Одессы, куда его доставили для сверки учетных данных. Об этом сообщается в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Одесского облвоенкомата.

Отмечается, что доставленный в Белгород-Днестровский военкомат мужчина "при уточнении учетных данных внезапно потерял сознание" и умер, несмотря на попытки военных оказать ему помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, "по предварительной выводам судмедэкспертизы, причиной стала острая сердечная недостаточность".

"Руководство военкомата подчеркивает, что распространение в информационном пространстве манипулятивных сообщений о якобы насильственной смерти или наличии телесных повреждений у умершего не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Между тем ряд украинских СМИ, в частности издание "Страна", указывают, что мужчина скончался в помещении военкомата от побоев. Отмечается, что начато расследование, к делу подключились нанятые семьей умершего адвокаты.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы и насильно доставляют в военкоматы, чтобы затем отправить на фронт. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.