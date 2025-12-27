Франция объявила экс-премьера Молдавии Филата в розыск по линии Интерпола

Дело касается недвижимости, которую Филат и его жена приобрели в 2012 и 2014 годах на юго-востоке Франции

КИШИНЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Экс-премьер Молдавии Владимир Филат объявлен властями Франции в розыск по линии Интерпола после приговора к двум годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь полиции Молдавии Диана Фетко.

"Отдел по международному сотрудничеству полиции был уведомлен Центральным бюро Интерпола в Париже, что данное лицо находится в международном розыске с целью ареста", - уточнила Фетко.

Ранее Филат заявил, что приговор во Франции был вынесен под влиянием Кишинева. Молдавия не может выдать Франции своего гражданина, однако правоохранительные органы двух стран могут договориться о признании обвинений и исполнения наказания на территории Молдавии, отмечают эксперты.

По данным СМИ, дело касается недвижимости, которую Филат и его жена приобрели в 2012 и 2014 годах на юго-востоке Франции. Правоохранительные органы считают, что недвижимость приобреталась на средства от коррупционной деятельности.

Филат жестко критикует сегодняшнюю политику президента Майи Санду. В июне 2016 года суд в Молдавии признал Филата виновным в злоупотреблении полномочиями с целью получения личной выгоды и пассивной коррупции, приговорив его к девяти годам лишения свободы, из которых он провел в тюрьме около четырех и был освобожден. Сам Филат виновным себя не признал и заявил, что за решетку его отправил бывший партнер по правящей коалиции лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк.