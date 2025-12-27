В Нижегородской области в ДТП с фурой погибли три человека

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Водитель большегруза столкнулся с двумя легковыми автомобилями на трассе в Нижегородской области. В результате ДТП три человека погибли, один пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 12:15 мск на трассе М-7 в Володарском районе. Водитель фуры столкнулся с автомобилями Lada Granta и Opel Astra. "В результате ДТП три человека погибли, один находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.