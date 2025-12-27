В Гватемале при падении автобуса в овраг погибли 15 человек

Еще 19 получили ранения

МЕХИКО, 27 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек, еще 19 получили ранения в результате аварии пассажирского автобуса на Межамериканском шоссе в Гватемале погибли. Об этом сообщили в Волонтерской пожарной службе страны.

"По официальным данным, в результате ДТП на 174-м километре Межамериканского шоссе на месте погибли 15 человек, 19 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении службы, опубликованном в Х.

По ее информации, в настоящее время на месте происшествия работают 10 подразделений спасателей, продолжаются поисково-спасательные работы, пострадавших доставляют в больницы.

Как сообщает издание La Hora, автобус упал в овраг глубиной около 75 м. Отмечается, что авария произошла в условиях плохой видимости, что существенно осложнило проведение спасательных работ.