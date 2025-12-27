Имущество семьи обвиняемого в мошенничестве экс-замглавы Росприроднадзора изъяли

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры

МОСКВА, 27 декабря /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и обратил в доход государства недвижимость и иное имущество родственников и близких бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил иск прокуратуры и Росимущества к Волгиной Л. Л., Долматову В. Б., Долматовой Е. В., Долматовой К. О. об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", - сообщили в суде. Как сказано в материалах дела, среди прочего имущества в собственность РФ передали трехэтажную виллу с бассейном, расположенную в Сочи, зарегистрированную на бывшую жену Долматова.

Также обращена в доход РФ дача в СНТ "Сутугинское" под Сочи и несколько земельных участков, оформленных на экс-супругу и мать Долматова. Кроме того, государству передан ряд объектов недвижимости и иного имущества в Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской областях, которые, по мнению прокуроров, также связаны с семьей Долматова.

Долматов обвиняется по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), он был заместителем руководителя Росприроднадзора в 2011-2017 годах. В последнее время обвиняемый занимал должность финансового директора компании "Марлит". По версии следствия, Долматов совместно с бывшим директором Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владиславом Новиковым похитил деньги, выделенные на разработку программно-технического обеспечения учета объектов отрицательного воздействия на окружающую среду.