Депутат Рады Гончаренко: НАБУ въехали в правительственный квартал Киева

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) замечены на территории правительственного квартала в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Прямо сейчас сотрудники НАБУ заезжают в правительственный квартал", - написал он.

Других деталей парламентарий не привел. Однако ранее Гончаренко написал, что "в ближайшие дни антикоррупционные органы могут предъявить обвинения нескольким депутатам от партии "Слуга народа", которых подозревают в получении неформальных выплат из черной кассы". По словам Гончаренко, среди "слуг" паника, никто не понимает, скольких зафиксировали и кого конкретно".