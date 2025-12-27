В Приангарье в ДТП с грузовиком погибли три человека

Еще один госпитализирован

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. В Иркутской области трое взрослых и один ребенок погибли в ДТП с участием грузового автомобиля. Еще один человек госпитализирован, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"По предварительным данным, 27 декабря в дневное время на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Усольском районе в результате столкновения большегруза и автомашины Toyota Highlander от полученных травм скончались четверо пассажиров второго автомобиля - три женщины в возрасте от 33 до 88 лет и 5-летняя девочка. Водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение Ангарска", - сообщили в ведомстве.

Следственными органами полиции проводится проверка, ее ход поставлен на контроль прокуратуры.