В Саянске из-за неполадок на ТЭЦ ввели режим повышенной готовности

Над восстановлением оборудования работают 47 человек

ИРКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Саянске в Иркутской области из-за неисправности технологического оборудования на Ново-Зиминской ТЭЦ. Об этом сообщил мэр города Александр Ермаков в своем Telegram-канале.

"Введен режим повышенной готовности для территориальной подсистемы РСЧС. Соответствующие поручения и рекомендации даны руководителям объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства", - написал он.

По его словам, режим введен связи с внештатной ситуацией на Ново-Зиминской ТЭЦ, связанной с неисправностью технологического оборудования.

Он сослался на руководство ТЭЦ, которое планирует к 20:00 (15:00 мск) восстановить температуру сетевой воды до необходимых параметров. 47 специалистов работают над восстановлением оборудования. Мэр города попросил жителей "не паниковать", ситуация находится под его личным контролем.

Позднее мэр города написал, что на ТЭЦ идет растопка котлоагрегата и в ближайшие часы ожидается нагрев сетевой воды в отопительных системах потребителей. Параллельно на станции продолжаются подготовительные мероприятия по запуску еще одного котла, который планируется предстоящей ночью.

Сейчас температура воздуха в Саянске минус 16 градусов.