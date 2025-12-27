В Орловской области в ДТП погибли два человека

В аварии столкнулись грузовик и легковой автомобиль

ОРЕЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Водитель и пассажир легкового автомобиля Lada погибли в результате столкновения с грузовым автомобилем Scania на трассе Орел - Тамбов в Орловской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"В результате ДТП водитель "Лады" и его пассажир (мужчина 1978 года рождения) скончались до приезда медиков. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Lada Kalina ехал в районе 79-го км по трассе Орел - Тамбов в сторону города Ливны, где выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и столкнулся с движущихся во встречном направлении грузовиком Scania с прицепом.