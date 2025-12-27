В Грузии экс-министра обороны арестовали по делу о штурме дворца президента

Сотрудники СГБ задержали бывшего министра 25 декабря в его тбилисской квартире

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 27 декабря. /ТАСС/. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для обвиняемого в организации штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября Бачо Ахалаи, занимавшего пост министра обороны в период президентства Михаила Саакашвили. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Решение огласила судья Мея Мелкадзе. Судебное заседание проводилось в закрытом режиме по просьбе Службы госбезопасности (СГБ) Грузии. С этим не согласился Ахалая и в знак протеста покинул зал суда.

Сотрудники СГБ задержали бывшего министра 25 декабря в его тбилисской квартире. Следствие утверждает, что Ахалая был главным организатором попытки штурма президентского дворца 4 октября. Как отметили в СГБ, силовики изучили его переписку с другими организаторами и участниками штурма президентского дворца, а также звонки через мобильное приложение. В СГБ уточнили, что IP-адрес, через который Ахалая общался с соучастниками преступления, принадлежал его супруге Ани Надареишвили.

События 4 октября

В Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы, анонсировавшие в тот день свержение власти, призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия: известного оперного певца Паату Бурчуладзе, экс-генпрокурора Муртаза Зоделаву, оппозиционеров Ираклия Надирадзе и Паату Манджгаладзе, а также бывшего военного Лашу Беридзе. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Также задержаны более 40 участников беспорядков.

В тот же день телекомпания "Имеди" распространила запись телефонного разговора якобы между Ахалаей и Бурчуладзе. Утверждалось, что запись, аутентичность которой не была установлена, сделана за несколько дней до проведения акции. На ней слышно, как, предположительно, Ахалая дает поручения Бурчуладзе и, в частности, говорит о том, что на предстоящем митинге должна быть пролита кровь.

Ахалая занимал пост министра обороны Грузии с 2009 по 2012 год. Его задержали в 2012 году после смены власти в стране и признали виновным в различных эпизодах, приговорив к девяти годам тюрьмы. Ахалая вышел на свободу в 2022 году. В оппозиционной деятельности активного участия он не принимал.