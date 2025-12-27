В Якутии рассказали об обстоятельствах ЧП с затонувшей машиной

Заведено уголовное дело

ЯКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Службы спасения Якутии рассказали об обстоятельствах инцидента с затоплением автомобиля в Якутске. Они также раскрыли подробности проведения спасательной операции, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В профессиональный праздник российских спасателей, якутские специалисты провели операцию по спасению людей в экстремальных условиях. В 08:00 по местному времени (02:00 мск), на номер 112 поступило сообщение о том, что в районе Даркылаха, расположенного под Якутском, затонул автомобиль с людьми. Один из пострадавших смог выбраться из ледяной воды и добраться до ближайших домов, откуда и позвонил в службу спасения. На место происшествия незамедлительно выехали две смены спасателей, говорится в сообщении.

На месте ЧП спасатели выяснили, что один из пострадавших находился на льдине в центре полыньи, а трое других - на крыше автомобиля, погрузившись в воду до колен. Сотрудники Службы спасения Якутии и спасатели городской администрации, используя лестницу, подняли пострадавших на сушу.

По словам спасателя Тита Алексеева, мужчине, находившемуся на крыше, накинули петлю. Он передал ее женщине, после чего была подана трехступенчатая лестница. Женщина оказалась на лестнице, и спасатели совместными усилиями извлекли ее из воды. Таким же образом подняли остальных троих. Пострадавшие получили сильное переохлаждение и были немедленно отогреты в транспортных средствах, после чего переданы прибывшей скорой помощи.

Люди были в шоке, поэтому сведения о числе пассажиров в автомобиле расходились. Вскоре на берегу нашли тело еще одного пассажира. Пожилой мужчина смог выбраться на сушу, но из-за мокрой одежды и сорока семиградусного мороза он замерз. Затем четыре водолаза начали поднимать автомобиль из воды. Они долго не могли закрепить крюк на машине.

О действиях водолазов

Водолаз Службы спасения Якутии Виталий Николаев рассказал, как его сносило сильным течением. В борьбе со стихией помогли база и баллоны МЧС России. Через 15 минут напряженной борьбы с темнотой и течением, получилось обнаружить и закрепить крюк за задней частью автомобиля, отметил он.

Когда автомобиль при помощи "Камаза" смогли подтащить к краю полыньи, водолаз Станислав Соломахин спустился и вытащил тело ребенка из салона машины.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Якутии, после инцидента пятеро пострадавших были госпитализированы с обморожениями. Состояние двух женщин и двоих мужчин тяжелое, они в реанимации, еще один пострадавший мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.