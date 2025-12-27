В Уфе оштрафовали водителя, который возил в прицепе двух человек с компьютером

Пассажиры играли, сидя в прицепе

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Протоколы составили на трех человек, включая водителя, которые ездили по Уфе на машине с прицепом и, сидя в нем, играли на компьютере. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный госинспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов.

Видео обнаружили во время мониторинга соцсетей. Благодаря системе "Паутина", нарушителя задержали сотрудники ГАИ. За рулем оказался местный житель. "В отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ за перевозку пассажиров вне кабины автомобиля. Также материал составлен на пассажиров, ими оказались 18 и 30-летние местные жители, в отношении них также составлен административный материал по ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ", - говорится в сообщении.