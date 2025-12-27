В Дагестане в ДТП с фурой погиб человек

Еще два пострадали

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 27 декабря. /ТАСС/. Легковая машина столкнулась с фурой в Кизлярском районе Дагестана. Один человек погиб и двое пострадали, сообщается в Telegram-канале МВД по Дагестану.

"В 11:00 мск на 735-м км федеральной автодороги "Кавказ" в Кизлярском районе 51-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Priora, не справился с управлением, съехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo FHl2 с прицепом, которым управлял 53-летний гражданин Ирана", - говорится в сообщении.

Из-за аварии 67-летний пассажир автомобиля Lada Priora погиб на месте происшествия, водитель и второй пассажир - 41-летняя жительница Цунтинского района - госпитализированы с различными травмами, отметили в ведомстве.