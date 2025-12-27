"Страна": инфраструктура Киевской ГЭС получила повреждения после взрывов

Подробности не приводятся

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Инфраструктура Киевской ГЭС, расположенной в городе Вышгороде к северу от Киева, получила повреждения из-за взрывов. Об этом сообщает издание "Страна".

Подробности не приводятся.

Ночью 27 декабря в Киеве и области объявлялась воздушная тревога. Поступала информация о нескольких сериях взрывов в регионе. Украинские СМИ сообщали о возможных повреждениях ТЭС и ТЭЦ. Позже в городе ввели режим аварийного отключения света, власти заявили об отсутствии теплоснабжения почти в трети районов Киева.