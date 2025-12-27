В Калуге завели дело о халатности из-за длительного отключения воды

Жители оставались без водоснабжения почти два дня

КАЛУГА, 27 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после длительного отключения воды в Калуге. Без холодной воды почти двое суток оставались жители многоквартирных домов, несколько детских садов, школ и одно медучреждение, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 25 декабря сотрудниками ГП "Калугаоблводоканал" в связи с заменой участка водопровода на улице Московской в Калуге было отключено водоснабжение в нескольких жилых домах и административных зданиях. В ходе расследования установлено, что в нарушение нормативов соответствующие работы не были своевременно завершены, почти двое суток жители многоквартирных домов, несколько детских садов, школ и одно медицинское учреждение оставались без холодной воды. "Следователи устанавливают причины допущенных нарушений. В ходе расследования уголовного дела действиям должностных лиц, ответственных за проведение работ, будет дана правовая оценка", - сообщили в ведомстве.