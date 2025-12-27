"Инсайдер": в Киеве начался пожар на ТЭЦ-5

Компания "Нафтогаз Украины" ранее сообщала о повреждениях одной из ТЭЦ страны

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пожар начался на ТЭЦ-5 в Киеве после серии взрывов в городе. Об этом сообщило издание "Инсайдер".

Оно опубликовало видео с кадрами пожара, в небо поднимается густой столб черного дыма.

Киевская ТЭЦ-5 - одна из крупнейших теплоэлектроцентралей украинской столицы, находится в Голосеевском районе.

Ранее о том, что на Украине после взрывов повреждена одна из ТЭЦ страны, сообщила компания "Нафтогаз Украины". При этом там не уточняли, о какой ТЭЦ идет речь. Ранее украинские СМИ также сообщали о возможных повреждениях ТЭС и ТЭЦ в Киеве и области в результате серии ночных взрывов в регионе.