Пожар на чердаке в кафе в ЯНАО локализован на площади 300 кв. м

Тушение пожара продолжается, сообщили в окружном ГУ МЧС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в чердачном помещении кафе в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на площади 300 кв. м. Как сообщили в окружном ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.

"В 20:12 [18:12 мск] пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.

Тушение пожара продолжается, добавили в управлении.