Пожар на чердаке в кафе в ЯНАО локализован на площади 300 кв. м
Редакция сайта ТАСС
15:49
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в чердачном помещении кафе в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на площади 300 кв. м. Как сообщили в окружном ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.
"В 20:12 [18:12 мск] пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.
Тушение пожара продолжается, добавили в управлении.