В Туве после убийства подростка начали служебную проверку

По предварительной информации правоохранительных органов, конфликт произошел на улице на территории школы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Служебная проверка началась в Туве после того, как 17-летний подросток убил своего сверстника на территории школы. Об этом говорится в сообщении Минобразования республики.

"Министерством образования Республики Тыва срочно организовано проведение служебного расследования по факту ЧП в отношении несовершеннолетнего, организован незамедлительный выезд межведомственной рабочей группы для выяснения причин и условий, способствовавших совершению преступления", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что 17-летний учащийся горного техникума ударил своего сверстника ножом на территории школы в селе Кызыл-Мажалык, в результате чего последний погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ). По предварительной информации правоохранительных органов, конфликт произошел на улице на территории школы.