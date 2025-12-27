В Бурятии в ДТП погибли три человека

Еще троих госпитализировали

УЛАН-УДЭ, 27 декабря. /ТАСС/. Авария участием трех легковых автомобилей произошла в Прибайкальском районе Бурятии, погибли три человека, троих госпитализировали. Об этом сообщили в МВД по республике.

"По предварительным данным, сегодня вечером вблизи села Кика произошло столкновение автомобилей "Тойота Виста Ардео" и "Хавал". После этого следовавший за ними автомобиль "Дэу-Нексия" совершил столкновение с "Тойота Виста Ардео". В результате аварии три человека, находившиеся в автомобиле "Тойота Виста Ардео", погибли. Еще трое пострадавших из автомобиля "Хавал" доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.