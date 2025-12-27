ČTK: в Чехии полиция эвакуировала людей из торгового центра

По данным агентства, посетителей эвакуировали из здания в городе Теплице из-за угрозы стрельбы

ПРАГА, 27 декабря. /ТАСС/. Полиция из-за угрозы стрельбы провела экстренную эвакуацию покупателей и персонала из торгового центра в чешском городе Теплице. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Угроза поступила полиции по телефону около 15:00 (17:00 мск). Были приняты повышенные меры безопасности. Криминалисты приступили к розыску звонившего.

Теплице является одним из наиболее крупных городов на северо-западе Чехии.