В Саратове мужчина напал на школьника

Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело после нападения мужчины на школьника, сообщается в Telegram-канале СКР.

В СК РФ отметили, что в соцмедиа распространяется информация о том, что в областном центре мужчина без повода избил школьника. "По данному факту следственными органами СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Саратовской области Дмитрию Костину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.