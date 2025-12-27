FlightAware: в США число задержанных авиарейсов превысило 5 тыс.

Из-за снегопадов отменили 862 рейса

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Более 5 тыс. авиарейсов были задержаны в США, на северо-восточную часть которых обрушились снегопады. Такие данные приводит специализированный портал FlightAware.

По его информации, в субботу с задержками столкнулись пассажиры 5 588 рейсов, еще 862 рейса были отменены.

На северо-востоке США на этой неделе установилась зимняя погода с обильными снегопадами. Как указывает телеканал ABC News, в пятницу в штате Нью-Йорк выпало до 15 см осадков. Местные власти призывают по возможности воздержаться от поездок без крайней необходимости.

Аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке опубликовали в социальных сетях предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. Руководство аэропорта Ньюарк (штат Нью-Джерси) попросило пассажиров закладывать больше времени на путь до воздушной гавани и прохождение необходимых проверок.

Неблагоприятные погодные условия с обильными снегопадами и угрозой обледенения на дорогах также затронули Коннектикут, Род-Айленд, Пенсильванию.