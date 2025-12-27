В аэропорту Пулково задержана и отменена часть рейсов в Москву

Согласно данным онлайн-табло по состоянию на 23:45 мск, 27 декабря были отменены 11 перелетов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Пулково предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов на Москву. Об этом сообщили в пресс-службе компании - оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"В ближайшие часы возможны корректировки расписания рейсов в Москву. При подготовке к вылету рекомендуем следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и следить за объявлениями в терминале", - говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло Пулково по состоянию на 23:45 мск, в субботу были отменены 11 рейсов в столицу, начиная с 17:00 мск. Задержаны 12 рейсов в Москву, начиная с 20:00. Максимальная задержка составила чуть менее пяти часов: самолет авиакомпании "Победа", который по графику должен был вылететь во Внуково в 17:45, был отправлен в 22:41 мск.

Ситуацию с задержками рейсов контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что пассажирам в Пулково предоставлены напитки и горячее питание. В аэропорту круглосуточно работает мобильная приемная прокуратуры.

Ранее в Росавиации сообщили о введенных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Внуково, позднее вечером он начал принимать и отправлять рейсы по согласованию. Аэропорт Шереметьево также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.