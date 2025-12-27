Le Parisien: ранивший ножом трех женщин направлен на психиатрическое лечение

Злоумышленника опознали с помощью камер видеонаблюдения

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Выходец из Мали, напавший с ножом на трех женщин в метро Парижа 26 декабря, отпущен из-под стражи и направлен на психиатрическое лечение. Об этом сообщила в субботу газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.

Накануне мужчина ранил трех женщин на линии 3 столичной подземки, одна из которых была беременна. Им была оказана помощь, их жизни ничто не угрожает.

Злоумышленника опознали сотрудники правоохранительных органов с помощью камер видеонаблюдения. Его задержали в парижском пригороде Сарсель (департамент Валь-д'Уаз).

25-летний мужчина уже был известен правоохранительным органам за мелкие кражи и порчу имущества в состоянии наркотического опьянения. Ранее ему было вынесено предписание о необходимости покинуть территорию Франции.