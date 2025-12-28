В двух поселках Камчатки ввели режим ЧС после нарушения электроснабжения

Жителей обеспечат горячим питанием

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в двух населенных пунктах Елизовского муниципального округа в Камчатском крае. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев на своей странице во "ВКонтакте".

Камчатка находится под влиянием охотоморского циклона, в результате прохождения циклона без электроснабжения остались несколько населенных пунктов Елизовского округа. Идут восстановительные работы, при этом теплоснабжение домов обеспечено в полном объеме, отметили в краевом правительстве.

"В селах Березняки, Лесной нет света более суток. КЧС Елизовского округа с <...> сегодняшнего дня ввела режим ЧС на территории этих сел. Принимаются меры по жизнеобеспечению населению", - сообщил Лебедев.

По данным правительства, жители обесточенных населенных пунктов будут обеспечены горячим питанием.

Елизовская городская прокуратура контролирует соблюдение прав жителей поселков, оставшихся без электроэнергии. "Несколько населенных пунктов полностью и частично вследствие неблагоприятных погодных условий остались без электрического снабжения. Всего под отключением около 5,5 тыс. человек, - уточнили в прокуратуре Камчатского края. - На базе лесновской школы развернут пункт временного размещения (ПВР) вместимостью порядка 400 человек, организовано питание. Должностными лицами органов местного самоуправления проводится поквартирный обход граждан с целью выяснения потребности в ПВР".

Обстановка в Петропавловске-Камчатском

Город находится второй день под влиянием циклона. Как передает корреспондент ТАСС, ветер порывами до 15-20 м/с, метель, практически нулевая видимость. Магистральные проезды расчищены не во всех районах города, машины двигаются по набитым колеям.

В ночную смену задействовали 87 единиц техники, шла расчистка магистральных проездов для обеспечения работы общественного транспорта. По итогам работ удалось восстановить работу 12 автобусных маршрутов от 10 км до КП, а также до микрорайонов Горизонт и Северо-Восток. По погодным условиям в течение дня будет приниматься решение о запуске автобусного сообщения в Петропавловске-Камчатском по другим направлениям.

В данный момент для расчистки Петропавловска-Камчатского задействованы 57 единиц дорожной техники. Подрядчики расширяют внутриквартальные проезды. Глава города Евгений Беляев поручил усилить посыпку дорог противогололедной смесью.