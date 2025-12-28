В Башкирии в ДТП погибли четыре человека

Еще двое пострадали

Редакция сайта ТАСС

УФА, 28 декабря. /ТАСС/. Автомобиль Lada Granta и грузовая "Газель" столкнулись ночью в воскресенье в Татышлинском районе Башкирии. В результате ДТП четыре человека погибли, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковой машины скончались на месте аварии, водитель и пассажир грузового транспорта с травмами доставлены в больницу", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло на 88-м км автодороги Бураево - Старобалтачево - Куеда.