В Ростовской области произошел сход колесных пар грузового поезда

Есть задержка в расписании

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 декабря. /ТАСС/. Сход колесных пар локомотива грузового поезда произошел на перегоне Кизитеринка - Проточная Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области, есть задержка поездов. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

"Сегодня, 28 декабря 2025 года, на перегоне Кизитеринка - Проточная Северо-Кавказской железной дороги произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что есть задержки в движении поездов. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.

На месте происшествия находятся представители ведомства, устанавливаются причины схода.