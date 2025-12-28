Циклон уходит с Камчатки в сторону Магаданской области

В Петропавловске-Камчатском значительно улучшилась погода

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Влияние циклона на погоду в Камчатском крае ослабло, циклон смещается на Магаданскую область. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском УГМС.

С начала декабря на Камчатку обрушились несколько мощных циклонов. Краевая столица находится второй день под влиянием циклона. Ранее отмечались сильный ветер, метель, практически нулевая видимость.

"Влияние циклона на погоду в крае ослабло, циклон смещается на Магадан, и непогоду следует ждать там", - рассказали в управлении.

Там также уточнили, что ночью в крае ожидается небольшой снег, но это будут только отголоски циклона, который ушел с Камчатки.

Как передает корреспондент ТАСС, в Петропавловске-Камчатском значительно улучшилась погода, небо ясное, выглянуло солнце. В городе автомобилисты продолжают выкапывать из-под снега свои машины, практически не расчищены тротуары, и люди двигаются по дорогам.

На Камчатке в результате прохождения циклона без электроснабжения остался ряд населенных пунктов Елизовского округа.