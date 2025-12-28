В Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека

Столкнулись два автомобиля

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 декабря. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись ночью в воскресенье в Морозовске Ростовской области, в результате аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в 02:30 мск. Водитель Hyundai, по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил дорогу автомобилю BMW и столкнулся с ним. "В результате ДТП водитель Hyundai, его пассажир 1983 г. р., и пассажиры BMW 1992 и 2001 г. р. получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.