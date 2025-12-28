В Стерлитамаке в ДТП погиб человек

Еще двое пострадали

Редакция сайта ТАСС

УФА, 28 декабря. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля BMW наехал на опору электроосвещения в Стерлитамаке в Башкирии. Погибла его пассажир, два человека пострадали, сообщает Госавтоинспекция республики.

Авария произошла утром в воскресенье на улице Элеваторная. "В результате ДТП пассажирка скончалась на месте происшествия, водителя и еще одного пассажира с различными травмами госпитализировали", - говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.