G1: в Рио-де-Жанейро при крушении рекламного самолета погиб пилот
07:03
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 декабря. /ТАСС/. Пилот рекламного планера погиб в результате падения воздушного судна в море на пляже в Бразилии, его тело обнаружили спасатели. Об этом в субботу сообщил портал G1 со ссылкой на заявление рекламного агентства.
"Агентство Visual Propaganda A rea выражает глубочайшие соболезнования в связи со смертью пилота Луиса Рикардо Лейте де Аморима, погибшего в трагической авиакатастрофе", - говорится в заявлении.
Отмечается, что погибшему было 39 лет, других пострадавших в результате инцидента нет.
Рекламное агентство отметило, что самолет был исправным. В настоящий момент устанавливаются причины авиакатастрофы.
По данным G1, мужчина погиб в свой первый рабочий день.