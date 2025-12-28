В Москве проводят проверку после жестокого обращения со львенком

У содержавшегося в квартире на территории "Москва-Сити" животного выявили многочисленные травмы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура организовала проверку информации о жестоком обращении со львицей в возрасте 2,5 месяца, жившей в квартире в "Москва-Сити". Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку информации о жестоком обращении с диким животным. Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств и причин получения множественных телесных повреждений детенышем льва, ранее содержавшемся в квартире на территории "Москва-Сити", - говорится в сообщении.

Предварительно, в ночь на 25 декабря 2025 года столичный блогер, ранее разместивший видео с животным в соцсетях, передал волонтерам львицу в возрасте 2,5 месяца в критическом состоянии. "При первичном ветеринарном осмотре у животного выявлены многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани, вероятно вызванное ненадлежащими условиями содержания и питания", - добавили в пресс-службе.

Как отметили в надзорном ведомстве, в ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства, законности покупки и содержания дикого животного, а также действиям владельца по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Львица проходит необходимое лечение и реабилитацию под присмотром специалистов.