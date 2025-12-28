В горах на северо-западе Ирана из-за снегопадов заблокированы 14 человек

Группы спасателей уже направлены на место происшествия

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 28 декабря. /ТАСС/. По меньшей 14 человек оказались заблокированы в горах Сардашт на северо-западе Ирана из-за обильных снегопадов. Об этом сообщил глава общества Красного Полумесяца провинции Западный Азербайджан Хамид Махбуби.

"В воскресенье утром поступило сообщение о том, что 14 человек оказались заблокированы снегом у источника Галдан между горами Малимус и Бельфет", - приводит его слова агентство Mehr.

По его данным, группы спасателей уже направлены на место происшествия, однако их работу осложняют обильные осадки и перекрытия некоторых дорог.