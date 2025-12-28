ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На ЗАЭС чинят линию связи между распределительным устройством станций

Энергоснабжение собственных нужд станции обеспечено за счет "Днепровской", отметила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина
09:46

Запорожская АЭС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты начали ремонтные работы поврежденной огневым воздействием линии связи между открытым распределительным устройством Запорожской атомной и тепловой станций. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Ремонтируют поврежденную в результате огневого воздействия линию связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций. На настоящий момент энергоснабжение собственных нужд станции обеспечено за счет "Днепровской", - сказала Яшина. 

