На ЗАЭС чинят линию связи между распределительным устройством станций
09:46
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты начали ремонтные работы поврежденной огневым воздействием линии связи между открытым распределительным устройством Запорожской атомной и тепловой станций. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Ремонтируют поврежденную в результате огневого воздействия линию связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций. На настоящий момент энергоснабжение собственных нужд станции обеспечено за счет "Днепровской", - сказала Яшина.