В Красноярске из-за задымления из здания филармонии эвакуировали 600 человек

Никто не пострадал

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Порядка 600 человек, в том числе 300 детей, эвакуировали из-за задымления из здания Красноярской краевой филармонии. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"Всего из здания эвакуировано 600 человек, из них 300 детей", - сказали в главке, добавив, что непосредственно из камерного зала было эвакуировано 70 человек, в том числе 25 детей. Причиной эвакуации стало сильное задымление на первом этаже здания.

На место выехали 27 единиц техники и 89 человек. Пострадавших нет. Техника возвращается. По предварительной информации, причиной задымления стало замыкание кабеля без последующего возгорания.