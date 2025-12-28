ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Сахалинской области произошло землетрясение

Его магнитуда составила 4,1
Редакция сайта ТАСС
10:13

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Сейсмособытие магнитудой 4,1 произошло в Сахалинской области. Жители Северо-Курильска могли ощутить подземные толчки силой до 3-4 баллов, сообщили в филиале федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" (ФИЦ ЕГС) РАН.

"Магнитуды: 4,1. <…> Могли ощутить в Северо-Курильске до 3-4 баллов", - говорится в сообщении.

Эпицентр находился в 79 км юго-восточнее города Северо-Курильска, на глубине 45 км.

Правила поведения при землетрясении

  

РоссияСахалинская область