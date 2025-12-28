В Сочи горит автосервис на площади 1 тыс. кв. м

Пострадал один человек

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в автосервисе в Сочи, площадь составляет 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сегодня диспетчер сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о пожаре на Транспортной улице в Сочи. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Прибыв на место, обнаружено, что горит здание автосервиса на площади 1 000 кв. м", - говорится в сообщении.

Предварительно, пострадал один человек.

Позже в пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар в автосервисе локализован. К тушению привлекаются 45 человек и 12 единиц техники.

​​​​​В новость внесены изменения (14:16 мск) - добавлена информация о локализации пожара.