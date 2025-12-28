В Торжке загорелся склад обувной фабрики

Площадь возгорания составила 5 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС, архив

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пожар на площади 5 тыс. кв. м возник на складе обувной фабрики в Торжке Тверской области, возгорание локализовано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре в городе Торжок. По прибытии на место было обнаружено, что горит склад обувной фабрики на площади 5 000 кв. м. На данный момент пожар локализован", - говорится в сообщении.

Позже в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

Как добавили в пресс-службе, пострадавших в результате пожара нет. На месте работают более 70 человек и 20 единиц техники.

