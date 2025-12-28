В Оренбургской области в ДТП пострадали пять человек

Среди них два подростка

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. В Оренбургской области пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе. Об этом сообщает полиция региона.

Авария произошла на автомобильной дороге Казань - Оренбург - Акбулак - граница Республики Казахстан в Шарлыкском районе Оренбургской области. Водитель автомобиля Volkswagen Jetta, избегая столкновения с впереди движущимся транспортным средством, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia Rio. Затем Volkswagen Jetta съехал в кювет.

"В результате дорожно-транспортного происшествия получили различные травмы двое несовершеннолетних пассажиров 2008 и 2009 годов рождения в автомобиле Volkswagen Jetta, водитель автомобиля Kia Rio и его пассажиры - женщины 1984 и 2003 годов рождения", - говорится в сообщении.

Женщина - пассажир автомобиля Kia Rio госпитализирована. Остальным пострадавшим назначено амбулаторное лечение.