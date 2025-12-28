Прокуратура проводит проверку в Балашихе, где двое детей провалились под лед

Пострадавших спасли проходившие мимо мужчины

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента в Балашихе, где двое братьев 9 и 11 лет провалились под лед. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Балашихинская городская прокуратура проводит проверку полноты мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также в ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей, не обеспечивших должный контроль за детьми", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вечером 27 декабря рядом с жилым комплексом на улице Яганова дети катались с горки возле реки Пехорки. В какой-то момент двое братьев 9 и 11 лет провалились под лед. Проходившие мимо мужчины успели спасти детей и вытащить из воды, после чего пострадавших госпитализировали.

"Взрослые, объясните детям, что находится на льду категорически запрещено! Если вы видите несовершеннолетних на льду, пресеките их действия, беспечность может обернуться трагедией", - подчеркнули в пресс-службе.