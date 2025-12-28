В Оренбурге в ДТП пострадали четыре человека
11:40
ОРЕНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. В Оренбурге четыре человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.
ДТП произошло на Загородном шоссе в Оренбурге. Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Nissan, который двигался навстречу.
"В результате ДТП три пассажира автомобиля Lada Granta и водитель автомобиля Nissan доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.