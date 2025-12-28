В Башкирии после ДТП трех человек доставили в больницу

Автобус "Нефаз" съехал в кювет и врезался в дерево

Редакция сайта ТАСС

УФА, 28 декабря. /ТАСС/. Автобус "Нефаз" съехал в кювет и врезался в дерево в Салавате в Башкирии. Пострадали водитель и два пассажира. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Авария произошла на Первомайской улице. "В результате ДТП водителя и двоих пассажиров доставили в больницу для осмотра. Всего на момент ДТП в салоне автобуса находились десять пассажиров", - говорится в сообщении.

Как сообщает прокуратура Республики Башкортостан, среди пострадавших ребенок 2016 года рождения. Уточняется, что автобус следовал по маршруту Ишимбай - Салават.

Надзорное ведомство устанавливает причины и обстоятельства ДТП, проверяет соблюдение законодательства о перевозке граждан и о безопасности дорожного движения, в том числе при содержании дорог в зимний период, и примет решение о мерах реагирования.