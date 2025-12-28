В Волгоградской области задержали пациентов, сбежавших после ЧП из психбольницы

В местных СМИ появилась информация о том, что они зарезали санитара и скрылись

© Владимир Гердо/ ТАСС, архив

ВОЛГОГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Волгоградской области двоих сбежавших пациентов из психиатрической больницы, одного из которых подозревают в особо тяжком преступлении. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в психиатрической больнице в хуторе Логовском Калачевского района осужденные зарезали санитара и скрылись.

"Сотрудники полиции Калачевского района совместно с коллегами из регионального главка МВД задержали двоих сбежавших из специального лечебного учреждения в Калачевском районе, один из которых подозревается в совершении особо тяжкого преступления", - сказали в ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что полицейские передали следователям материалы для принятия процессуального решения.