В Башкирии завели дело после ДТП с автобусом, в котором пострадал ребенок

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

УФА, 28 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом в Салавате в Башкирии, где пострадали три человека, включая девятилетнего ребенка. Об этом сообщает следственное управление СК России по республике.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказано в сообщении.

Автобус ПАЗ, следовавший из города Ишимбай, съехал в кювет и врезался в дерево в Салавате на Первомайской улице. Пострадали водитель и два пассажира, среди которых девочка 2016 года рождения. Их госпитализировали с травмами.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при организации пассажирских перевозок.