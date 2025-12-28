ТАСС: в Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК покончил с собой

В российских силовых структурах рассказали, что решение свести счеты с жизнью могли спровоцировать многочисленные издевательства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Ивано-Франковской области покончил с собой. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Федоришин Петр Павлович, 1980 года рождения, проходил военную службу с 18 октября 2025 года во взводе охраны Калушского районного ТЦК. Он совершил самоубийство 24 декабря по месту жительства в селе Брошнев", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил со ссылкой на местных жителей, что решение свести счеты с жизнью могли спровоцировать многочисленные издевательства со стороны сослуживцев. "По другой версии, суициду могла способствовать так называемая рождественская речь [Владимира] Зеленского", - отметил он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы любыми способами попытаться избежать мобилизации.