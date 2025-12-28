El Comercio: в Эквадоре в результате стрельбы погибли шесть человек

Среди погибших есть двухлетний ребенок, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли в провинции Манаби в результате стрельбы. Об этом сообщила газета El Comercio.

По ее информации, вооруженные люди открыли огонь в рыбацкой деревне Пуэрто-Лопес, находящейся в провинции Манаби, утром 28 декабря. Среди погибших есть двухлетний ребенок.

Отмечается, что инцидент может быть связан с преступными группировками. Точное количество пострадавших уточняется.