Красную поляну в Сочи накрыл снегопад

В городе действует штормовое предупреждение

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Сильный снегопад накрыл поселок Красная поляна в Сочи, в городской Госавтоинспекции призвали водителей передвигаться на автомобилях с зимними шинами.

"В пгт Красная Поляна обильный снегопад. Сотрудники Госавтоинспекции города Сочи также несут службу в усиленном режиме и нацелены на оказание помощи всем участникам дорожного движения. В текущих погодных условиях автолюбителям рекомендовано выезжать исключительно на зимней резине", - сообщили в ГАИ.

В Госавтоинспекции уточнили, что на дорогах в поселке задействована снегоуборочная техника.

В Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики с 28 декабря прогнозируют сильные ливни с грозами, возможен подъем уровня воды в реках. Порывы ветра достигнут 22 м/с. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов, а на высокогорье прогнозируется метель с ухудшением видимости. В горах выше 500 м над уровнем моря - лавиноопасно. Все экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности.