На Северном Кавказе объявили опасность атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
28 декабря, 22:42
МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА объявили на территории Северного Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Дагестан.
"Опасность атаки БПЛА на территории Северного Кавказа, 01:23 мск. По возможности оставайтесь дома!" - говорится в сообщении.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своих Telegram-каналах сообщили о введении на территориях республик беспилотной опасности.