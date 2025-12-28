ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Северном Кавказе объявили опасность атаки БПЛА

МЧС призвало граждан по возможности оставаться дома
28 декабря, 22:42

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА объявили на территории Северного Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Дагестан.

"Опасность атаки БПЛА на территории Северного Кавказа, 01:23 мск. По возможности оставайтесь дома!" - говорится в сообщении.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своих Telegram-каналах сообщили о введении на территориях республик беспилотной опасности. 

