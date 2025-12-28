В Мексике в аварии пассажирского поезда пострадали 20 человек

В составе находились девять членов экипажа и 241 пассажир, сообщило министерство военно-морских сил страны

МЕХИКО, 29 декабря. /ТАСС/. Двадцать человек пострадали в результате схода пассажирского поезда с рельсов у населенного пункта Нисанда в мексиканском штате Оахака. Об этом сообщило министерство военно-морских сил страны.

"По состоянию на настоящий момент насчитывается 20 пострадавших, которые доставляются в местные больницы для своевременного оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в поезде находились девять членов экипажа и 241 пассажир. Состав включал два локомотива и четыре пассажирских вагона.