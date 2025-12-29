В Приморье осудили шесть граждан за выполнение заданий украинских спецслужб

Всего за 2025 год выявили 35 преступлений террористической направленности

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Суды в Приморском крае в 2025 году привлекли к уголовной ответственности по статье 281 УК РФ (диверсия) шесть граждан, выполняющих задания украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой антитеррористической комиссии.

"Шесть граждан, работающих по заданиям украинских спецслужб, привлечено к уголовной ответственности по статье 281 УК РФ ("Диверсия")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что более 10 граждан были осуждены по террористическим статьям. Всего за 2025 год выявлено 35 преступлений террористической направленности, 23 уголовных дела по терроризму направлены в суд с обвинительным заключением.